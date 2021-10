Due nuovi mezzi per la Misericordia di Santa Croce: inaugurazione e sfilata

Due nuovi mezzi della Misericordia di Santa Croce sull'Arno saranno inaugurati domenica 31 ottobre 2021. Una mattina di festa per la Misericordia santacrocese che taglierà il nastro alla nuova ambulanza di tipo A e al pulmino trasporto disabili.

L'inaugurazione dei due nuovi mezzi a servizio della comunità sarà preceduta dal ricevimento delle autorità, associazioni e sponsor dalle 8.30 in poi. Come da programma, alle 10 si svolgerà la Santa Messa e alle 11 il governatore interverrà per un saluto. Poi la benedizione dei mezzi e la sfilata di ambulanza e pulmino per le vie cittadine. Infine, alle ore 12.15, la Misericordia ha organizzato un rinfresco per l'occasione, al centro parrocchiale Giovanni XXIII.

L'evento, alla sede della Misericordia di Santa Croce in via Ciabattini 4, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid.