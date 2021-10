La consigliera regionale Federica Fratoni, ex assessore regionale ed ex presidente della Provincia di Pistoia, spiega su Facebook la sua posizione in merito a una possibile candidatura come sindaco per le amministrative 2022 a Pistoia.

"Ritengo sia opportuno precisare due punti fondamentali - afferma Fratoni -:

Primo: il Partito Democratico regionale non sceglie, né tantomeno impone, candidature. In questo momento è aperto un confronto locale tra i partiti del centrosinistra per costruire programma e coalizione in vista del prossimo appuntamento elettorale.

Secondo: il nome di chi andrà in lizza contro il centrodestra arriverà soltanto alla fine di questo percorso e, dal mio punto di vista, è auspicabile che si scelga attraverso le primarie, strumento utile per individuare il profilo più competitivo attraverso una grande mobilitazione di popolo.

Dunque, nessuna proposta. Il mio lavoro è esclusivamente concentrato a fornire un contributo per la costruzione di una coalizione ampia, forte ed unita, unica strada vincente come dimostrano anche i risultati delle recenti amministrative per sconfiggere la destra".

Ciò non esclude, al di là delle giustificazioni, una possibile nomina, anche per eventuali primarie.