Nasce il palio della Valdera: cinque comuni in sfida alla Fiera di San Luca

La Toscana è terra di tradizioni e, tra queste, c'è il palio. Tanti sono i comuni che ogni anno si vestono a festa, indossando piume e velluti nei cortei storici, rievocando tempi passati e gareggiando ognuno in maniera diversa. Cavalli, carretti, tiro con l'arco o anche una semplice partita di calcio. Ogni palio è diverso e, in questo autunno 2021, qualcosa bolle in pentola anche in Valdera.

È infatti in corso d'opera l'organizzazione dei 'Giochi della Valdera', i primi giochi "senza frontiere" dei comuni di questa porzione di provincia di Pisa. Il progetto disegna già quello che diventerà il palio della vasta area, proponendo una manifestazione popolare che unisca tutto il territorio. I concorrenti si sfideranno in competizioni divertenti ancora da svelare e rispondendo a quiz sui comuni della Valdera, a chi ne sa di più sui territori.

La prima edizione dei 'Giochi della Valdera' vedrà la partecipazione di cinque comuni che si sfideranno in due giorni, giovedì 21 e domenica 24 ottobre alla Fiera di San Luca a Pontedera, in corso in questi giorni. Un debutto che mira a diventare un evento fisso nel calendario annuale e ad allargare la partecipazione a tutti i comuni della Valdera. Al vincitore sarà consegnato il "cencio", il premio per tradizione del palio, dipinto in questa primissima edizione dal Maestro Lorenzo Terreni.

Appuntamento quindi con il palio a Pontedera 'Giochi della Valdera', alla Fiera giovedì alle 17.30 e domenica alle 15.