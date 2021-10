Incidente sul lavoro a Quarrata, due feriti: interviene l'elisoccorso

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto due persone, a Quarrata in via Pontassio. I soccorsi sono scattati intorno alle 15.30 all'interno di una ditta di legname. Durante le operazioni di scarico da un mezzo pesante, il carico sarebbe caduto addosso alle due persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia che hanno liberato una delle due persone rimasta incastrata sotto il materiale, per poi affidarla ai sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso Pegaso. L'altra persona coinvolta invece è stata presa in cura dai sanitari e trasportata in ospedale con l'ambulanza.

Sul posto anche il personale Asl e del PISLL, Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Travolto dal materiale durante le operazioni di scarico: non è grave la seconda persona coinvolta

Da quanto si apprende al momento dell'incidente le due persone stavano scaricando il mezzo pesante, un carico di legname. Le operazioni si stavano svolgendo con un carrello elevatore da dove sarebbe poi caduto del materiale che ha investito l'uomo, un 47enne di Pistoia, soccorso in codice rosso con Pegaso a causa delle fratture riportate. L'altra persona coinvolta, l'autista del camion un 40enne straniero, non è grave. Il 40enne è stato trasportato in ambulanza al San Jacopo di Pistoia per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale di Quarrata.