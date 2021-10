Lavori Publiacqua a Scandicci: senso unico incrocio via Roma-via Mensa Arcivescovile

Senso unico in via Roma limitato al tratto in corrispondenza dell’incrocio con via Mensa Arcivescovile dalle 9,30 di giovedì, per consentire i lavori della nuova fognatura da parte di Publiacqua.

La direzione consentita resta quella verso Torregalli e Firenze, mentre per chi viaggia in direzione di Vingone e delle colline la viabilità alternativa, disposta dall’ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale e segnalata in loco, indicherà la svolta a destra da via Roma verso piazza Cioppi, poi piazza Benini, e di nuovo piazza Cioppi per la reimmissione su via Roma.

Il senso unico su via Roma sarà in vigore fino a fine lavori prevista per inizio novembre.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa