Dieci candeline per la libreria Colibrì di Santa Croce: "Una scommessa vinta"

Dieci anni e una scommessa vinta: fare cultura oggi significa saper intraprendere dando valore aggiunto al territorio e alla comunità sociale in cui si vive. La libreria Colibrì, giovedì prossimo, compie dieci anni. Era infatti il 21 ottobre del 2011 quando in corso Mazzini a Santa Croce, al numero 131, aprì la nuova libreria per iniziativa di quattro soci: Anna Lisa, Mario, Marco e Alessia.

"Quando abbiamo aperto la libreria sapevamo che sarebbe stata un'esperienza impegnativa - dicono Mario, Marco e Alessia, i tre soci che oggi continuano quest'esperienza - perché qui non siamo in una grande città ma in un piccolo centro. Per questo abbiamo voluto fare rete con le realtà educative e culturali locali. Perciò, oltre a presentare libri e a dare consigli su cosa leggere alle persone che entrano nella nostra libreria, collaboriamo con le scuole e con i comuni, facciamo letture per bambini con le scuole dell'infanzia e primarie, per i campi estivi, organizziamo fiere del libro per bambini e ragazzi durante le quali proponiamo letture nuove o classici della letteratura per l'infanzia. La nostra attenzione al mondo della lettura per bambini e ragazzi ci ha portato nell’ultimo anno a tenere sui nostri scaffali anche i fumetti manga, perché un nutrito numero di giovani lettori e lettrici ce li hanno chiesti. Quest’anno abbiamo attivato gemellaggi con scuole di Santa Croce, Santa Maria a Monte, Fucecchio, San Miniato mentre con le famiglie che hanno figli che vanno a scuola cerchiamo anche di dare consigli negli acquisti dei libri scolastici. Inoltre partecipiamo all’iniziativa "Io leggo perché", organizzata dall'Associazione italiana editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione".

"A noi piace sottolineare che la nostra libreria ha anche una funzione sociale - proseguono Mario, Marco e Alessia - perché siamo un presidio per il territorio in quanto ci capita di compilare moduli o fare servizi on line per cittadini che non hanno competenze per farlo. Naturalmente vogliamo che la libreria arrivi a festeggiare anche i prossimi dieci anni. E anche se purtroppo il periodo di emergenza sanitaria rende più difficile vederci tutti insieme in presenza, a tutti i nostri lettori facciamo l'invito a venire a trovarci giovedì prossimo, 21 ottobre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Per tutti uno sconto del 20% su tutti i libri".

Fonte: Libreria Colibrì Santa Croce sull'Arno