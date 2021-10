È morto lo storico parroco di Monterappoli a Empoli, don Vincenzo Mugnaini. Da pochi giorni aveva compiuto 84 anni ma da tempo era nella casa di riposo del clero. Ha subìto le conseguenze di un grave male che lo aveva colpito tempo fa. I funerali si terranno giovedì 21 ottobre alle 10.30 nella chiesa di Monterappoli.

Ordinato parroco nel 1961, per molti anni ha svolto la maggior parte della sua carriera ecclesiastica nelle colline di Empoli, nella chiesa dedicata a san Giovanni Evangelista e san Lorenzo. Don Hervé, parroco di Martignana, faceva le veci di don Vincenzo in questo periodo

Don Vincenzo non è stato un prete con le mani in mano. I fedeli e il proposto di Empoli don Guido Engels ricorda la sua passione per la pittura (si firmava Vincé) oltre ai pellegrinaggi fatti nel corso degli anni: dalla Terra Santa all'Armenia, dall'Egitto all'Iran e all'Iraq. A seguirlo un nutrito gruppo di fedeli.

Una volta tornato alla sua parrocchia, non disdegnava di curare anche dei campi e delle vigne che aveva dietro casa.