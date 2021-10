Ottobre Rosa, a Montelupo un incontro sull'estetica

Il MMAB di Montelupo ospita il prossimo 21 ottobre alle ore 21.15 un incontro dal titolo “L'Estetica a supporto del paziente oncologico, un valido aiuto prima,durante e dopo le cure". L'iniziativa è promossa da Astro con il patrocinio del comune ed è curato da due estetiste specializzate.

All’incontro sarà presente anche la dott.ssa Francesca Martella direttore oncologia medica Empoli.

Il cancro, lo sappiamo, lascia i suoi segni anche sul corpo modificando l’immagine che si ha di se stessi e quella che il mondo ha di noi. Spesso solo temporaneamente, a volte per sempre.

Per una donna in terapia oncologica è molto importante mantenere il più possibile un' immagine positiva di se per non lasciarsi prendere dallo sconforto e abbandonarsi a pensieri negativi. Un approccio positivo alla malattia invece è importante ai fini della guarigione.

ln questo senso, il percorso che vorremmo intraprendere , si pone come obiettivo quello di fornire alle donne delle conoscenze teoriche e pratiche utili durante il processo di trasformazione corporea che purtroppo inevitabilmente avviene durante le cure, al fine di mantenere il più possibile un'immagine positiva di loro stesse.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati i seguenti temi:

- come prendersi cura della propria pelle e prevenire le tossicità cutanee da farmaco

- accenni sul trucco, make up specifico per pelli disagiate da terapia.

- il massaggio come momento di benessere psicofisico.

«Ottobre rosa è un momento importante per quanto riguarda la prevenzione e la sensibilizzazione nei confronti del cancro, ma è anche un’occasione per proporre percorsi a supporto delle donne che la malattia la stanno affrontando o la affrontano. L’atteggiamento con cui ci si pone è parte stessa del percorso di guarigione ed ecco dunque che l’incontro è un’occasione importante per tutte noi», afferma l’assessore alle politiche sociali, Stefania Fontanelli.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa