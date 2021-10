Piano regionale dei rifiuti, convegno Cgil Toscana: "Occasione in cui non possiamo sbagliare"

"La Toscana verso il nuovo piano regionale dei rifiuti": è il convegno (organizzato da Cgil Toscana) che si è svolto stamani a Firenze all’Hilton Garden Inn in via Pertini.

“E’ stata una occasione importante di confronto con degli interlocutori di qualità che hanno colto l’importanza di una organizzazione come la Cgil che, considerando al contempo le condizioni dei lavoratori del settore, degli utenti e delle tariffe, offre una visione generale sul tema dello smaltimento dei rifiuti e dell’economia circolare – ha detto Maurizio Brotini della segreteria di Cgil Toscana -. E’ un bene che il piano regionale dei rifiuti offra un disegno organico, senza più procedere a stralci o adattamenti, siamo di fronte a una grande sfida in cui dobbiamo portare avanti le nostre idee di tutela del lavoro, dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile, degli utenti di fronte alle tariffe. Abbiamo una occasione in cui non dobbiamo sbagliare. Stamani è stato positivo aver ribadito la residualità del conferimento in discarica e la riduzione a due degli impianti di termovalorizzazione chiudendo quelli in eccedenza, aprendo – e questa è una grande sfida – un ragionamento sull’impiantistica intermedia necessaria ad arrivare in raccolta differenziata a materie prime-seconde che possono avere anche un mercato. E’ importante anche la premessa di puntare alla riduzione della quantità di rifiuti, di pensare alla qualità dei prodotti in funzione della loro fine, di allungare la vita stessa dei prodotti, di dare vita a un circuito virtuoso sul riuso degli stessi. Positivo anche che sia stata ribadita l’importanza della partecipazione democratica in questo processo e della frontiera della trasformazione per via chimica dei prodotti e degli scarti non altrimenti riutilizzabili se non col conferimento in discarica o col ricorso al termovalorizzatore”.

Al convegno sono intervenuti: Simone Porzio, Resp. Dipartimento Ambiente e Territorio CGIL Toscana; Maurizio Brotini, Segretario CGIL Toscana; Simonetta Poggiali, Segretaria Funzione Pubblica CGIL Toscana; Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana; Cecilia del Re, Assessora all’Ambiente Comune di Firenze, Presidente A.T.O. Rifiuti, Assemblea Toscana Centro; Luca D’Onofrio, Presidente Federconsumatori Toscana; Irene Galletti, Capogruppo consiglio Regionale Movimento 5 Stelle; Daniele Fortini, Presidente Reti Ambiente; Monia Monni, Assessora all’Ambiente Regione Toscana.

Nel corso dell’iniziativa è stato presentato un estratto della rappresentazione “Overshoot – Il giorno in cui la Terra finisce le risorse” con le attrici e autrici Giusi Salis e Fiamma Negri.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa