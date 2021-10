Rissa al derby tra Massese e San Marco Avenza: 10 Daspo

A seguito degli scontri avvenuti ieri tra i tifosi della Massese e quelli del San Marco Avenza, il questore della provincia di Massa Carrara ha emesso 10 provvedimenti Daspo: tre sono per 2 anni, cinque per 6 anni e due per 7 anni.

La rissa, avvenuta in una strada residenziale nei pressi dello stadio di Avenza, poco prima del match e davanti a numerosi cittadini di passaggio, è stata molto violenta e ha visto l’uso anche di bastoni, cinghie e colli di bottiglie

Vanno avanti le indagini per individuare ulteriori responsabili dei disordini.