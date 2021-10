Un anno di Consiglio regionale: "Grande senso di responsabilità"

Un primo anno di lavoro intenso, nel periodo difficile della pandemia, quello dell’Assemblea legislativa toscana illustrato oggi, martedì 19 ottobre, dal presidente Antonio Mazzeo, dai vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci, e dai presidenti di commissione durante una conferenza stampa durante la quale è stato presentato anche il nuovo portale di comunicazione digitale al servizio dei cittadini inconsiglio.it. Erano presenti anche i segretari dell’Ufficio di presidenza e i capigruppo.

Molto soddisfatto il presidente Antonio Mazzeo: “E’ stato un anno difficile, complicato per tante famiglie toscane, per tante imprese. E io voglio ringraziare il lavoro di tutti i colleghi consiglieri regionali, dei membri dell’Ufficio di presidenza, i capigruppo, perché abbiamo dimostrato tutti insieme senso di responsabilità in un tempo difficile. Abbiamo cercato di lavorare insieme per dare risposte, le migliori, alle cittadine e ai cittadini della Toscana. A volte forse non ci siamo riusciti, ma lo abbiamo fatto davvero sulle questioni principali cercando di ascoltare tutte le voci, anche quelle più critiche, con un unico obiettivo: fare in modo che i cittadini potessero uscire velocemente da questa terribile pandemia. Ora abbiamo il compito di rilanciare, cercando da subito di fare in modo che questa diventi davvero, e fino in fondo, la casa di tutti i toscani”

“Abbiamo investito tanto - ha spiegato Mazzeo - su un processo di apertura, di partecipazione attraverso strumenti di digitalizzazione più evoluti. Io voglio ringraziare anche gli uffici che in questi mesi di lavoro, anche a distanza, ci hanno supportato nel trovare le soluzioni migliori. Da ora ci sarà un nuovo sito inconsiglio.it in cui sarà possibile seguire, attraverso strumenti evoluti, l’iter delle nostre leggi, prendere pareri e sollecitazioni che arrivano dai cittadini”.

“Consentitemi di ringraziare - ha concluso il presidente dell’Assemblea legislativa – i presidenti delle commissioni. Non era facile lavorare a distanza, hanno prodotto risultati enormi, e hanno dato ai cittadini tante risposte che ci attendevamo. Noi come Ufficio di presidenza abbiamo provato, lì dove la Giunta non ce la faceva, a offrire, penso agli operatori della cultura, penso ai maestri di sci, penso a tante altre categorie che erano in difficoltà, con nostre proposte di legge un minimo di sostegno. Ora dobbiamo guardare avanti. Lanceremo questa idea, sui cui stiamo lavorando, di fare una fotografia di quella che sarà la Toscana del 2050, la Toscana dei nostri figli, una terra aperta, accogliente, una terra che guardi al futuro, senza subire i cambiamenti enormi che stiamo vivendo. E’ una sfida complicata, ma sono certo che con l’impegno di tutte le colleghe e di tutti i colleghi, saremo in grado di dare quelle risposte che oggi servono”.

“Quello di oggi è il bilancio di un anno importante e va dato merito ai colleghi, in particolar modo il presidente e tutti i gruppi consiliari, di non aver mai interrotto la propria attività – ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli. - Era un esempio doveroso verso i cittadini a cui nessuno poteva e doveva sottrarsi in un anno difficile come quello della pandemia, un periodo in cui era necessario rilanciare e sostenere l’azione di contrasto al Covid-19. E nel frattempo non si poteva interrompere l’attività di sostegno e supporto al lavoro della nostra Giunta regionale. Credo che quello trascorso si sia contraddistinto come un anno di buona collaborazione tra i gruppi consiliari, con uno spirito che vedo cresciuto rispetto alle mie esperienze passate. Io credo che ci sia stata anche una forma di crescita e di fondamentalmente collaborazione nel distinguo dei ruoli. È stato un anno positivo, con passaggi importanti, e penso prima di tutto al sostegno all’attività di vaccinazione. E in questo anno sono iniziati iter legislativi importanti. Credo che questo sia stato l’elemento di lavoro fondamentale di un’Assemblea legislativa come la nostra, che non poteva fermarsi e non si è fermata, e io penso che sia corretto proseguire in questa direzione”.

A fare un bilancio sul primo anno di legislatura anche il vicepresidente Marco Casucci: “Abbiamo tutti vissuto un anno tristemente eccezionale, che è stato segnato dalla pandemia, e quindi, giocoforza, con delle modalità particolari di svolgimento dei lavori anche da parte dell’Ufficio di Presidenza. Quello che anche nell’ultima riunione ho auspicato, trovando una sensibilità peraltro comune, è che la nostra attività si svolga, d’ora in poi, sempre più in presenza. Ciò lo ritengo fondamentale, pur osservando sempre tutte le consuete ed ormai usuali norme di sicurezza. Vi sono, infatti, segnali importanti di ritorno alla normalità; di certo, c’è stato, altresì, il massimo impegno da parte di tutti i componenti dell’Ufficio di presidenza per rendere sempre più trasparente, quello che è il cuore della Regione Toscana. Occorre, quindi, che i cittadini toscani possano essere debitamente e costantemente informati sulle nostre attività. La digitalizzazione ci consente, fortunatamente, quella diffusione delle notizie necessaria per far sì che tutto si manifesti in modo cristallino. Il mio auspicio è, inoltre, quello di poter continuare a programmare significative iniziative, come quella della consegna della Costituzione ai ragazzi. La nostra Costituzione repubblicana va letta, va conosciuta e apprezzata proprio partendo dalle scuole”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa