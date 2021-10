Una targa per il Milite Ignoto al Palazzo comunale di Bagno a Ripoli

A cento anni dalla traslazione della salma all’Altare della Patria, il Comune di Bagno a Ripoli dedica una targa all’ingresso del Palazzo comunale al Milite Ignoto.

L’iniziativa, promossa dal Consiglio comunale che nella seduta dello scorso 30 settembre ha approvato a larghissima maggioranza una apposita mozione, è stata recepita dall’amministrazione comunale come primo passo di un percorso che porterà nelle prossime settimane al conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto come “esempio di sacrificio, simbolo di unità e monito di pace”, come recita la stessa targa.

La cerimonia di apposizione dell’insegna si è svolta questa mattina alla presenza del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, del generale Rosario Aiosa, promotore del progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”, del sindaco Francesco Casini e del presidente del Consiglio comunale Francesco Conti. Erano presenti inoltre rappresentanti del Corpo dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia municipale.

“Ringrazio il Consiglio comunale e l'Associazione Nazionale Carabinieri che hanno “dato il la” a questa iniziativa – dichiara il sindaco Casini – con cui vogliamo onorare la figura del Milite Ignoto: un simbolo importantissimo della nostra unità nazionale, a cui ispirarsi nei momenti di difficoltà e a maggior ragione oggi, dopo la fase di emergenza da cui stiamo finalmente uscendo”.

“Quello del Milite Ignoto – aggiunge il presidente Mazzeo – è un messaggio potente, che vuole celebrare chi sta nelle retrovie. Onorarne il sacrificio oggi è anche un modo per riconoscere l’impegno di chi è in prima fila nella lotta al virus: donne e uomini di cui spesso non conosciamo il nome ma che sono dal primo giorno “in trincea” per difendere ognuno di noi”.

“Grazie a tutti i Comuni che stanno rispondendo in maniera importante al nostro appello – conclude il generale Aiosa –. Già oltre 3.000 Comuni, tra cui 16 capoluoghi di regione e due terzi dei capoluoghi di provincia, hanno aderito al progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”. Le iniziative del centenario andranno avanti fino al 2 giugno 2022”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa