Via Gozzini da riasfaltare, lavori in zona industriale di Santa Croce

Chiude per lavori, a partire da mercoledì 20 ottobre 2021, il tratto di via Bruno e Gino Gozzini compreso tra la SP 70 Bretella del Cuoio e la rotatoria Lampedusa.

I lavori riguardano il completo rifacimento dei piani viari della via Gozzini, previo rinforzo degli strati di sottofondo. Il progetto iniziale prevedeva la posa in opera di geogriglie di rinforzo, ma nell'estate sono state effettuate prove di laboratorio in situ da cui si è evidenziata la necessità di dover migliorare le capacità portanti degli strati di fondazione esistenti.

È stato quindi deciso, una volta rimosso il vecchio manto stradale, di effettuare la stabilizzazione a cemento dei sottofondi, sui quali verrà poi effettuata l'asfaltatura.

"Interveniamo su una delle strade principali della zona industriale", dichiara Giulia Deidda, sindaca di Santa Croce sull'Arno -. Garantire la qualità delle infrastrutture dove si concentra molto traffico è fondamentale per permettere il regolare svolgimento delle

attività quotidiane di chi lavora. Inoltre, come abbiamo annunciato nelle scorse settimane, prevediamo prossimamente di realizzare un nuovo tratto del braccetto, proprio per snellire il traffico e ottimizzare i percorsi".

La fine dei lavori, per cui sono stati stanziati 110mila euro, è prevista per venerdì 29 ottobre 2021.

Fonte: Ufficio Comunicazione Comune di Santa Croce sull'Arno