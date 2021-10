Boccaccesca, quanta voglia di vita! Tutto esaurito a Certaldo

La tre giorni di kermesse ha avuto una partecipazione sopra le aspettative, complice la bellissima stagione, Boccaccesca ha accolto migliaia di visitatori. Sorprendente affluenza anche dei turisti in una stagione estiva ormai in chiusura. Interesse e partecipazione massiccia sui social, strumenti di comunicazione ormai alla portata di tutti.

Grande soddisfazione in Piazza SS. Jacopo e Filippo dove i cooking show si sono avvicendati fra sabato e domenica attirando numerosissimi visitatori; protagoniste le preparazioni dei piatti dei Gran Cuochi Giambattista Fabiani, Maurizio Corridori, Sara Conforti, Paolo Gori, Matteo Donati, Angela Saba, Paolo Tizzanini, Marco Stabile.

Il Mercato di Boccaccesca ha confermato il successo atteso, “a fianco dei classici espositori – spiega Sara Conforti - abbiamo avuto anche il piacere di poter accogliere nella nostra terra nuovi espositori nelle strade di Certaldo Alto e nell’Enoteca, un Aglione per esempio ricercato ma non scontato o i Vini Apuani”.

L’Enoteca di Boccaccesca, è stata la protagonista indiscussa delle degustazioni, con il calice di Boccaccesca è stato possibile percorrere un itinerario tra ottime produzioni vinicole del territorio, vere e proprie eccellenze toscane, nella consueta location della chiesa dei Santi Tommaso e Prospero, che per l’occasione ha accolto l’installazione Sheep Art by Forme d’Arte con Alain Bonnefoit, Fabio Calvetti, Nico Paladini, Francesco Nesi e Carlo Romiti.

Domenica 16 ottobre, Palazzo Pretorio è divenuta la cornice ideale del Premio Boccaccesca.

Quest’anno il Comitato organizzatore ha deciso di consegnarlo a Bibi Graetz, nella doppia veste di artista e vigneron, personaggio amante e protagonista del mondo del Vino e contestualmente del mondo dell’Arte, colui che ha saputo dare colore e sapore al prodotto della terra di Toscana, partendo dalle colline di Vincigliata e ricercando antichi vitigni per produrre vini biologici che in pochi anni sono diventati fra i più pregiati al mondo.

La prima edizione dell’Elezione di Madonna Fiammetta, nata un po’ per scommessa, un po’ per gioco in perfetto spirito Boccaccesco, si conferma davvero un successo: i visitatori hanno dimostrato interesse ed hanno interagito di fatto votando con inaspettata affluenza. Sono tre le Madonne Fiammette che meglio hanno interpretato la Bellezza dai tempi del Decameron al concetto di Bellezza dei nostri giorni: il Premio Bellezza a Deborah Cantini, Premio Eleganza a Filomena Landi, Premio Immagine a Manola Tirinnanzi.

Un ringraziamento particolare da parte degli Organizzatori di Boccaccesca va alle realtà locali che hanno creduto nella Manifestazione e che hanno con essa collaborato come sponsor: Eumedica-Empoli e Certaldo, Sammontana, Be Different, Jam Café, Italia Spurghi, Masoni Antica Pasticceria, Salcis - Morbidi Siena Famiglia Mazzarrini, Relais Borgo Petrognano e Miele Pasticceria.

Boccaccesca è stata organizzata da Confesercenti Firenze in collaborazione con Claridea due e Etruria Promozione.

L’ingresso alla manifestazione, si è svolto nel rispetto delle normative anti-Covid-19 e si ringrazia la collaborazione di tutti i visitatori che con responsabilità hanno permesso il perfetto svolgimento della Kermesse.

In conclusione afferma Claudia Palmieri Direttore Artistico “Boccaccesca 2021 è stata una grande sfida ed i risultati di questi tre giorni ci hanno dato conferma e grande soddisfazione per tutto quello che abbiamo fatto in questi giorni. Un ringraziamento particolare va al Comune di Certaldo per aver creduto nell’iniziativa che, quest’anno forse più dei precedenti, è Voglia di…Vita! Arrivederci all’anno prossimo!”

Fonte: Ufficio Stampa