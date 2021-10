Lucca Comics in trasferta, torna "Campfire" a Certaldo

Anche quest'anno l'esperienza di LUCCA COMICS & GAMES verrà trasportata a Certaldo nel negozio Decimo Pianeta. L'appuntamento imperdibile per gli appassionati di fumetti, giochi e intrattenimento si trasferisce nei "Campfire", veri e propri distaccamenti di Lucca Comics. Il programma prevede come ospiti artisti italiani di valore internazionale, incontri con editori, tornei di giochi e un raduno di cosplayer.

Gli eventi in presenza si svolgeranno in negozio mentre quelli in streaming su www.facebook.com/decimopianeta

Programma completo

Domenica 24 ottobre

Ore 16 – Cosplay Show "Diventa il tuo eroe" con shooting fotografico e caricature di Dimitri Gori premi per i migliori coplay e omaggi per tutti i partecipanti

Lunedì 25 ottobre

Ore 21 – Incontro con il disegnatore GIUSEPPE CAMUNCOLI in streaming

Martedì 26 ottobre

Ore 21 – Incontro con il disegnatore STEFANO LANDINI in streaming

Mercoledì 27 ottobre

Ore 21 – "I LOVE MANGA" incontro con l'editore Star comics interverranno il Publishing Manager Cristian Posocco e Claudia Calzuola, redattrice e curatrice della collana Queer

In programma ci sono anche tornei di giochi di carte collezionabili come Magic The Gathering, Yu-gi-oh e Pokémon.

GIUSEPPE CAMUNCOLI

Giuseppe Camuncoli ha esordito nel 1997 con il fumetto cult Bonerest. Nel 2001 ha iniziato a lavorare per il mercato americano, su serie del calibro di Swamp Thing e Hellblazer (Vertigo), Spider-man’s Tangled Web (Marvel), Batman e 52 (DC Comics). Ha lavorato sull’adattamento a fumetti del romanzo di Luciano Ligabue, "La neve se ne frega" (Panini), e sul seguito della serie creata da Hugo Pratt "Gli scorpioni del deserto" (Casterman/Lizard), entrambi su testi di Matteo Casali. Nel 2019 collabora con gli autori Scott Snyder e Charles Soule per dare vita all'opera distopica "Undiscovered Country", serie a fumetti pubblicata dalla casa editrice indipendente Image Comics. La serie ottiene grande successo di pubblico e di critica.

STEFANO LANDINI

Nasce a Sassuolo nel 1977 ed esordisce come professionista nel 2005 sulle pagine di Lanciostory e Skorpio, John Doe, Detective Dante per Eura Editoriale, ed Ammazzatine ripubblicato per Nicola Pesce Editore. Per Becco Giallo realizza La banda della Magliana. Nel 2007 prosegue pubblicando per case editrici statunitensi, Marvel Comics e DC Comics e su varie testate tra le quali: Heralds of Galactus; Jonah Hex; Hellblazer; 52 Fear it Self; House of Mystery; Black Hand. Dal 2014 inizia a lavorare anche per la Sergio Bonelli Editore sulla collana Le Storie. Per Mondadori ha realizzato un volume di Kriminal, ad oggi inedito. Nel 2016 firma con Disney e realizza un volume di illustrazioni di Star Wars per la Lucas, e per la Marvel Studios realizza dei volumi di illustrazioni su Black Phanter e su Avengers: Age of Ultron. Nel 2017 realizza i primi tre numeri per il rilancio di Devil sulla testata Daredevil: Legacy per Marvel. Per la Sergio Bonelli Editore realizza un numero di Dylan Dog. Il suo lavoro più recente, "Voraci" dopo la pubblicazione in Francia per Glenat è appena stata edito da SaldaPress. Per il mercato statunitense sta disegnando "Daredevil" per la Marvel Comics

STAR COMICS EDIZIONI

La Edizioni Star Comics S.r.l. è una casa editrice di fumetti italiana con sede a Bosco, frazione di Perugia. Fondata nel 1987, si è specializzata inizialmente nella distribuzione in Italia di fumetti prodotti negli Stati Uniti dalla Marvel Comics e da altri editori americani, e di manga, i fumetti di origine giapponese, oltre a serie a fumetti da Paesi occidentali. Recentemente ha conquistato la vetta di tutte le classifiche di vendita di libri con le proprie pubblicazioni manga.