Picchiata e rinchiusa dentro casa dal compagno violento, denunciato

L'avrebbe picchiata e chiusa dentro casa, l'epilogo di una relazione proseguita sempre con aggressioni fisiche e verbali, sempre da parte dell'uomo per la crescente gelosia.

Per questo un uomo di origini albanesi è stato denunciato per maltrattamenti e sequeistro di persona dai carabineiri di Santa Fiora, nel Grossetano. La stessa donna ha chiesto aiuto ai militari. La coppia si frequentava da un anno, si erano conosciuti in Abruzzo e poi si erano spostati sull'Amiata.