Aperte le iscrizioni per il 42esimo Rally della Fettunta

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna il Rally della Fettunta. Il chianti tornerà finalmente a fare da sfondo a una delle competizioni più apprezzate e longeve d’Italia. Appuntamento il 4 e 5 dicembre 2021 sulle strade del Chianti per l’edizione 42, dal 1977, anno della prima. Le iscrizioni apriranno il prossimo 4 novembre.

Una gara che ha tanti contenuti: serve ai piloti per testare le auto in vista della prossima stagione, ma è anche un break per tutti coloro che vogliono mettersi alla prova su strade ad alto contenuto tecnico, oltre a passare due giorni tra panorami mozzafiato e gastronomia.

Un appuntamento atteso tutto l’anno non solo dagli appassionati, ma anche da chi vive a cavallo tra Firenze e Siena, in territori attraversati dalla manifestazione che richiamano partecipanti e spettatori dalla Toscana e dall’Italia. Lo scorso anno gli organizzatori hanno rinviato la gara causa pandemia, per questo sull’edizione 2021, c’è molta aspettativa.

La scuderia Valdelsa Corse ha confermato anche per quest’anno lo shakedown, i test pre-gara che saranno sabato 4 su un nuovo tracciato. Attraverso questi test, gli equipaggi potranno mettere a punto le vetture in condizioni gara.

La gara partirà domenica 5 dalla zona industriale di Tavarnelle, a Sambuca (presso Bacci Trasmissioni) con il seguente road book: 2 prove speciali ripetute 3 volte (le classiche Tignano nel territorio di Barberino Tavarnelle e Campoli nel comune di San Casciano), due riordini presso Bacci Trasmissioni, arrivo in piazza Matteotti a Tavarnelle alle 15:45, con premiazioni sul palco d' arrivo. In tutto 148 km totali di cui 30,6 km di prove speciali.

«Il nostro rally – ha detto il presidente della Valdelsa Corse, Federico Feti – è ormai un appuntamento che raccoglie non solo piloti, appassionati e addetti ai lavori, ma rappresenta una tradizione per il nostro territorio. Voglio ringraziare Aci Firenze, Bacci Trasmissioni che ci ospita all’ interno dell’ azienda, le aziende del territorio e gli sponsor che ci sostengono da anni, i volontari e le associazioni della zona che rendono possibile lo svolgimento della nostra manifestazione».

Quest' anno è stato istituito anche il trofeo Vareno Grassini in memoria di uno dei capisaldi della scuderia, nome del rallismo nazionale, a lungo presidente della Valdelsa Corse, scomparso a marzo dopo una breve malattia. In più la Valdelsa Corse cresce nel suo impegno per la diffusione di questo bellissimo sport. La scuderia il 5-6 novembre organizzerà insieme alla Livorno Corse la Coppa Liburna, finale del Campionato italiano Rally Sparco e del Campionato Italiano Rally Terra: Volterra e Peccioli, nel pisano, ospiteranno la logistica della gara, mentre gli sterrati palcoscenico del Sanremo mondiale saranno il banco di sfida, con le prove speciali di Riparbella, Serraspina e Ulignano, e con la prova spettacolo “tenuta di Canneto” del venerdi in diretta streaming sui canali Acisport e Raisport.