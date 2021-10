Alla Biblioteca di Cerreto si parla del Padule di Fucecchio: primo incontro con Alberto Malvolti

La storia del Padule sarà il cuore di un incontro in programma Venerdì 22 ottobre alle ore 21,00 presso la Biblioteca “Emma Perodi” di Cerreto Guidi. Si tratta della prima iniziativa del ciclo “Alla scoperta del Padule di Fucecchio”, promosso dal Comune di Cerreto Guidi e dal Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus, con il contributo della Regione Toscana.

“Una palude domestica. Uomini e ambiente nel Padule tra Medioevo ed Età moderna”. È questo il titolo del primo appuntamento. L’incontro è curato dal Prof. Alberto Malvolti.

Alberto Malvolti da tempo si dedica allo studio della storia medievale e moderna di Fucecchio e del territorio compreso tra la Valdinievole e il Valdarno. Ha pubblicato numerosi saggi su riviste di storia locale e ha partecipato a vari convegni di studio. È presidente della Fondazione Montanelli-Bassi.

Tutti gli incontri si terranno nei mesi di ottobre e novembre nella Biblioteca comunale “Emma Perodi" di Cerreto Guidi; sono previste inoltre due visite sul territorio ed una attività di laboratorio.

L’ ingresso è gratuito, ma per motivi di sicurezza è gradita l’iscrizione; si ricorda che, in base alle normative, per accedere alla Biblioteca comunale è necessario essere muniti di Green Pass.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la Biblioteca comunale: tel. 0571 906219; e-mail: biblioteca@comune.cerreto-guidi.fi.it e il Centro RDP Padule di Fucecchio: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it; il programma completo del corso è disponibile sul sito del Comune di Cerreto Guidi www.comune.cerreto-guidi.fi.it e sul sito: www.paduledifucecchio.eu

