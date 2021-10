Bufano nuovo segretario del circolo empolese-Valdelsa di Rifondazione Comunista

"Il direttivo del circolo empolese - Valdelsa fiorentina 'Lido Bagnoli' di Rifondazione Comunista ha eletto il nuovo segretario Piero Bufano, ruolo ricoperto fino ad adesso da Leonardo Masi. Il circolo non ha mai smesso di lavorare sul territorio. È riuscito ad aumentare gli iscritti ed i militanti e a riorganizzare la festa anche grazie alla ricostruzione dei GC, la giovanile del partito. Oltre a questo abbiamo, in estate, inaugurato la nostra nuova sede di Empoli, che si trova in Via Bartoloni, 49"

Fonte: Ufficio Stampa