Chalet Shalom, la riapertura per l'inverno con la struttura al chiuso

Venerdì 22 ottobre, ai giardini Bucalossi di San Miniato, riapre dopo una breve sosta per l’allestimento della nuova veste invernale lo Chalet Shalom. Luogo di aggregazione, socialità e svago per bambini, giovani, famiglie e associazioni. Sarà aperto tutti i giorni dal mercoledì alla domenica dalle 19.00 alle 01.00.

Nei sabati e domeniche durante la Festa del tartufo sarà aperto anche a pranzo e a cena con piatti della tradizione arricchiti dal tubero simbolo della cucina di alta qualità.

La stagione estiva dello Chalet, da poco conclusa, ha visto protagonisti non solo giovani provenienti dalle città vicine, ma anche bambini, con gli appuntamenti del giovedì ricchi di eventi a loro dedicati come il mondo delle marionette, le magiche letture animate, il volo delle bolle di sapone.

Inoltre associazioni e istituzioni come la Pro loco, il Festival del Pensiero Popolare, l’Istituto del Dramma Popolare e l’UTL hanno scelto lo Chalet come luogo d’eccellenza per i loro incontri e rappresentazioni. Da sottolineare anche l'apporto della Misericordia di San Miniato e della Vab che hanno garantito ordine e sicurezza nelle serate di maggiore affluenza.

Lo Chalet si conferma come terreno e spazio di confronto, di convivialità e crescita personale e di gruppo, senza dimenticare lo scopo per il quale il Movimento Shalom ha intrapreso l’impegnativa scelta della sua gestione: il sostegno economico dell’Atelier, un progetto di dopo scuola e attività ludiche per bambini dai 3 ai 13 anni di età, rivolto a tutte le famiglie ma con un’attenzione particolare a quelle con disagi sociali.