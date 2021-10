Comitato Gemellaggi di Volterra, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per far parte del Comitato Gemellaggi di Volterra. Con la pubblicazione dell’avviso, infatti, sarà possibile, fino alle ore 12 di lunedì 22 novembre, presentare la propria candidatura all’Ufficio Protocollo del Comune o via email all’indirizzo PEC.

"La pubblicazione di questo avviso – dichiara Viola Luti, assessora del Comune di Volterra con delega ai Gemellaggi – permetterà di costituire il nuovo Comitato e di poter consolidare le azioni intraprese con le altre città. I rapporti instaurati nel corso degli anni, infatti, non si limitano ad aspetti istituzionali, ma si basano soprattutto su legami di amicizia e di affinità storiche e identitarie, su radici profonde. L’importanza della collaborazione tra Stati, che da sempre ha avuto un ruolo fondamentale, a seguito della pandemia, ha assunto un valore ancora più rilevante che ci ha fatto riflettere sulla necessità di cooperazione tra le comunità.

I gemellaggi - conclude Luti – si basano sulla partecipazione e sulla solidarietà tra i cittadini per realizzare percorsi fondati sulla collettività, condivisione e inclusione".

Fonte: Ufficio Stampa