Commercio, servizi e turismo: domani lavoratori in presidio a Firenze

Saranno in piazza per raccontare al microfono la loro esperienza di mesi senza stipendio e di ammortizzatori sociali in ritardo o a singhiozzo, e ora anche con il rischio di rimanere senza reddito o essere licenziati: domani a Firenze in piazza Duomo (davanti alla Regione, ore 10-13) presidio di lavoratori e lavoratrici di commercio, servizi e turismo, che con la Cgil e la Filcams Cgil chiederanno di “prorogare ulteriormente gli ammortizzatori sociali Covid e il blocco dei licenziamenti in scadenza il 31 ottobre, altrimenti si rischiano impatti sociali devastanti”.

Attese oltre cento persone al presidio, anche di altri settori i cui lavoratori vivono situazioni analoghe.

Nell’occasione, si chiederà alla Regione di attivarsi per portare queste istanze al Governo insieme all’esigenza di una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa