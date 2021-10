Coro Gospel Internazionale di Pistoia: corso gratuito per "cantanti arrugginiti"

Prima di ritornare a Londra e sbarcare in Ohio e in Florida per tenere alcuni concerti, il Coro Gospel Internazionale di Pistoia torna sulla scena pistoiese.

Lo fa con un’iniziativa simpatica, rivolta a tutti, che non mancherà di raccogliere adesioni e partecipazioni: un corso gratuito in due serate, lunedì prossimo 25 ottobre e lunedì 1° novembre dalle ore 21 nella chiesa di San Benedetto, per cantanti, amanti del canto e aspiranti coristi.

Il corso sarà tenuto dal soprano Benedetta Gaggioli, che dal 2018 collabora con uno dei più prestigiosi enti lirici, il Maggio Musicale Fiorentino, come artista del coro in numerose opere ed eventi e in qualità di solista nello “Stabat Mater” di Pergolesi, eseguito al Teatro degli Animosi.

“Visto che molti cantanti si sono fermati durante l’emergenza sanitaria e che quindi le voci si sono un po’ arrugginite – asserisce Augustine Iroatulam, il direttore del Coro Gospel Internazionale –, abbiamo pensato di organizzare un corso di vocalizzi per appassionati cantanti e i nostri ‘coristi internazionali’. Il corso è gratuito e aperto a tutti, anche a coloro che non hanno mai fatto parte di un coro e desidererebbero iniziare a cantare. Gaggioli, che si esibisce anche con noi, è un nome rilevante del panorama musicale oltre che una splendida donna”.

Gaggioli ha intrapreso lo studio del canto alla scuola Mabellini di Pistoia sotto la guida di Elena Bartolozzi. Nel 2013 si è diplomata in Canto lirico al Conservatorio Maderna di Cesena. Ha frequentato masterclasses e corsi, approfondendo vari stili e repertori, tra cui quello operistico con Mariella Devia, il rinascimentale con Lia Serafini e il contemporaneo con Alda Caiello. Dal 2017 si sta perfezionando nel repertorio barocco con Ottaviano Tenerani (musica da camera) e Rossana Bertini (canto) all’Accademia di Musica Antica Gherardeschi.

Ha vinto premi e avuto riconoscimenti, dato vita al Duo Ghirigoro con il pianista Giovanni Guastini, con cui partecipa a festival e concerti sia in Italia che all’estero.

Per partecipare al corso è possibile chiamare il numero della segretaria del Coro, l’avvocato Serena Fusilli (347 3621503) entro e non oltre le ore 12 di lunedì 25 ottobre. L’ingresso al corso avverrà secondo le attuali norme (green pass / tampone).

Fonte: Ufficio Stampa