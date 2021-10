Tifosi armati di bastoni e sassi dopo Empoli-Venezia, Daspo per 6 ultras azzurri

DASPO da 3 a 8 anni per 6 tifosi empolesi identificati al termine di Empoli-Venezia dopo che la Polizia di Stato aveva scongiurato dei disordini

Il Questore di Firenze ha emesso 6 nuovi Daspo nei confronti di tifosi ritenuti responsabili di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive.

Questa volta il divieto di partecipare alle manifestazioni sportive da 3 a 8 anni riguarda 6 supporter empolesi fermati e identificati lo scorso 11 settembre dalla Polizia di Stato al termine dell’incontro di calcio di serie A Empoli-Venezia.

Al termine della partita a Empoli, mentre la tifoseria veneziana era in deflusso, la polizia, grazie a una segnalazione, ha intercettato tra via di Pratella e via Giro delle Mura Sud un gruppo di tifosi empolesi, armati di bastoni e sassi, che alla vista degli agenti si sono dati alla fuga.

Le pattuglie del Commissariato cittadino, dopo aver impedito che le due tifoserie venissero a contatto, hanno fermato 6 persone non armate, rinvenendo, poco distante, mazze e aste di bandiera abbandonate a terra.

Si tratta di 5 uomini della zona di età compresa tra i 18 e i 37 anni e di un parmense di 28: per la polizia facevano tutti parte di un gruppo più numeroso, che si stava preparando ad aggredire la tifoseria ospite al suo passaggio.

Per 4 dei fermati è quindi scattato un DASPO di 3 anni, mentre a due empolesi di 37 e 31 anni - entrambi già noti alle Forze di Polizia (se pur in misura diversa) e già destinatari di analogo provvedimento in passato - la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Firenze ha notificato provvedimenti “con prescrizioni” rispettivamente della durata di 5 e 8 anni.

Oltre a questi provvedimenti, recentemente la Questura di Firenze ha emesso:

- 18 DASPO nei confronti di altrettanti tifosi interisti denunciati, a vario titolo per possesso ingiustificato di mazze e alcuni anche per quello di fumogeni, a seguito degli episodi avvenuti nel capoluogo toscano la in occasione dell’ultima partita di calcio “Fiorentina/Inter”;

- 1 a carico invece del tifoso della Fiorentina denunciato per un insulto razziale proferito nei confronti di un giocatore della squadra del Napoli, al termine del match “Fiorentina/Napoli”;

- 2 riguardano infine tifosi pratesi protagonisti di comportamenti aggressivi ed offensivi nei confronti degli ultras del Carpi fuori dallo stadio di Sesto Fiorentino dopo l’incontro di calcio “Prato/Carpi”.

Sale così a 27 il numero dei provvedimenti varati dalla Divisione Polizia Anticrimine del capoluogo toscano e firmati dal Questore Filippo Santarelli in queste ultime settimane di quasi ritorno alla normalità negli stadi, dopo le limitazioni imposte nei mesi scorsi dalla pandemia.