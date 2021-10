Protagonista delle nuove “pillole” informative di Alia Educational è la raccolta differenziata, l’attività che ogni giorno facciamo per alimentare l’avvio al riciclo dei rifiuti. Con un taglio ironico ed accattivante, attraverso l’interpretazione di molteplici personaggi, l’attrice di teatro Gaia Nanni ci racconta quali sono gli errori più comuni e come possiamo correggerli, in modo da migliorare sempre di più la qualità dei materiali raccolti separatamente e tutelare l’ambiente. Il tutto attraverso un linguaggio diverso ed inusuale, per far presa sui ragazzi (e non solo), veicolandone la diffusione sulle varie piattaforme social.

I 40 spot, realizzati con il contributo di CONAI (Consorzio Nazionali Imballaggi), saranno diffusi durante l’intero anno scolastico, aiutandoci a risolvere i dubbi che riguardano la corretta separazione dei rifiuti.

"Ebbene sì! Essere testimonial di questa campagna di Alia - ha commentato Gaia Nanni -è stata la cosa più divertente e preziosa degli ultimi anni. Nelle nostre mani e nei nostri comportamenti c’è la possibilità̀ di cambiare e migliorare il nostro mondo e il futuro dei nostri figli; da mamma e attrice mi sono detta che comunicarlo in maniera divertente era la chiave per arrivare a tutti. Missione compiuta! La raccolta differenziata è un nostro dovere, ed è un diritto dei nostri figli pretendere che ce ne occupiamo. Facciamolo con loro, partendo da queste pillole video, tra risate e informazioni: magari capiamo anche dove gettare la lacca per capelli della sorella o la teglia in pirex della nonna!"

Attualmente sono in corso le trasformazioni dei servizi di raccolta di Alia in alcuni Comuni grandi e piccoli ed ovunque, attraverso il sistema “porta a porta” o con l’utilizzo dei contenitori stradali, diventa sempre più importante separare bene i rifiuti, così da innalzare la quantità dei preziosi materiali che possono essere re-immessi nel sistema produttivo.

"Dopo il videoclip “La raccolta differenziata” di Lorenzo Baglioni, anche queste divertenti “pillole “ informative, interpretate dalla brava Gaia Nanni, con il loro linguaggio ironico e leggero, potranno aiutarci a coinvolgere le nuove generazioni – ha detto il Presidente, Nicola Ciolini – che si confermano ogni giorno di più attente alla sostenibilità ambientale, sia che si parli di clima che di risparmio di risorse: sono loro che ci permetteranno di traguardare gli obiettivi di riciclaggio indicati dall’UE. Una buona raccolta differenziata di qualità è il primo passo per alimentare le “fabbriche del riciclaggio” e incrementare in modo sempre più deciso l’utilizzo di materie sostitutive al posto delle materie prime. Questi spot raccontano in modo simpatico quanto sia importante che questo primo passo, che coinvolge ogni giorno ognuno di noi e le nostre famiglie, sia fatto bene"

Cinque i personaggi interpretati da Gaia Nanni nelle varie pillole, ognuna della durata di 60 secondi:

Chambermaid 7800

Ispirato a “Io e Caterina”, è un robot destinato all’uso domestico. Ben programmato, va un po’ in tilt quando si accorge di avere alcune procedure non perfettamente corrette.

La Signora Vittoria

Anziana signora aristocratica ed un po’ snob, elegantemente scostante e decisamente vintage, nutre una profonda avversione per la modernità.

La CosPlayer

L’avvenente e procace adolescente vestita da manga giapponese fa crollare l’atmosfera fiabesca ogni volta che dice qualcosa, dato il suo duro accento bergamasco.

L’infuencer “Kathy Supermega”

Sempre con il telefonino in mano, fa stories su tutto quello che fa. Tutte le volte che getta la spazzatura cerca di creare un tutorial ma viene colta in fallo mentre commette un errore.

La tosco americana “Jennifer”

Con il buffo accento fiorentino-americano, è un’entusiasta ed è difficile capire “se ci è o ci fa”, senza problemi o pensieri, con la testa tra le nuvole commette gli errori più banali.

Il piano media prevede la diffusione di “pillole” attraverso il sito www.aliaserviziambientali.it, le principali piattaforme social (YT, FCBK, Twitter, etc.) ed alcune tv regionali. La regia degli spot è di Alessio Lavacchi, mentre la casa di produzione è la Videomaking Studio.

Fonte: Alia Spa