Incidente in corsia di sorpasso con un furgone e un'auto tra le uscite di Santa Croce e San Miniato in direzione Firenze. Code già da Montopoli in corso. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari inviati dal 118. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10. Il traffico al momento è scorrevole. Un ferito è stato trasferito in ospedale in codice giallo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO