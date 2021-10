Incidente tra due auto a Staffoli, strada bloccata per Galleno

Incidente in via Livornese a Staffoli di Santa Croce, con viabilità bloccata per raggiungere Galleno di Fucecchio.

Poco prima delle 13 sono entrate in collisione un Suv e una utilitaria. Il primo è andato in un fosso a lato della strada, l'altra è rimasta sulla carreggiata. Non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco per la sicurezza stradale e per aiutare il conducente del Suv a uscire. Presente anche la polizia municipale di Santa Croce per dirigere il traffico.

Al momento si consiglia la viabilità alternativa per via Tramontano.