Non c’è stato nulla da fare per l’86enne investito da una bicicletta lunedì scorso a Scandicci. Le ferite riportate erano troppo gravi e l’anziano è morto ieri in ospedale.

Lo scontro fatale è avvenuto in via Donizetti: l’86enne è stato investito dal ciclista, un cittadino pakistano, mentre attraversava una pista ciclabile, dopo essere uscito dalla sua auto.

Il ciclista è stato indagato con l'accusa di omicidio stradale.