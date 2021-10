La Contrada Capitana Porta Raimonda celebra il suo santo protettore

Sabato la Contrada Capitana Porta Raimonda darà il via alle celebrazioni del suo protettore, San Teofilo da Corte. Quest’anno, grazie alla situazione epidemiologica in continuo miglioramento, sarà rispettata tutta la ritualità della festa. Molti gli appuntamenti in programma, in un contenitore che, come sempre, attraverserà l’arte, la musica, la cultura e ovviamente la religiosità.

Ad aprire ufficialmente la settimana dedicata al Santo sarà, come di consueto, l’inaugurazione alle 16.30 della mostra d’arte nelle stanze del Chiostro. Quest’anno, la Contrada ha scelto di affidare lo spazio espositivo al fotografo Luca Palatresi. La mostra, intitolata “L’Estasi del Santo – la Regola nel colore”, sarà visitabile contestualmente a tutte le altre attività della settimana. Alle 17 poi è il momento della S. Messa inaugurale.

Al termine come da tradizione della prima giornata di celebrazioni, il Collegio dei Maggiorenti conferirà il “Premio San Teofilo 2021”. Questo premio, istituito con la ripresa dei festeggiamenti del Santo nel 2018, è dedicato a contradaioli e simpatizzanti meritevoli che, attraverso la loro opera nel campo della cultura, delle arti, delle scienze, del lavoro, della politica, della filantropia, dello sport e delle attività in campo contradaiolo, si sono particolarmente distinti, dando lustro alla Contrada, ovvero abbiano reso un servizio alla comunità e siano pertanto divenuti degni di essere segnalati al pubblico encomio.

Quest’anno il Collegio dei Maggiorenti, insieme alla sua Rettrice Tonella Cenci, ha deciso di assegnarlo al Maestro Mario Catastini per il suo prezioso lavoro di continua ricerca storica locale e per la sua collaborazione negli anni con la redazione de “Il Branca”, periodico della Contrada. A lui quindi andrà in premio il quadro del Santo, dipinto dal maestro Andrea Meini. Conclude la giornata di sabato 23, la cena presso i locali della Contrada in via Giordano. Nella mattina di domenica 24, invece, l’iniziativa dedicata agli adulti e ai bambini (con percorsi differenziati) “Cammina in compagnia – alla scoperta del nostro territorio” con partenza alle ore 9.30 da via Giordano e rientro intorno alle 12.30, quando sarà possibile pranzare in Contrada.

Nel chiostro poi, dalle 15.00, un’iniziativa tutta per i bambini, “Alla scoperta dei luoghi segreti di San Teofilo”; sarà un’occasione per far conoscere ai più piccoli i luoghi dove Teofilo ha operato e riformato la “regola” fucecchiese. Alle 17, sempre nel chiostro, spazio alla “Cerimonia del Battesimo Contradaiolo”. Mercoledi 27 novembre invece, avremo l’onore di ospitare nella chiesa dei Frati, il Quartetto Fiordaliso (soprano, violino, violoncello e pianoforte) che si esibirà in un concerto dal titolo “Non ti scordar di me – dalla Romanza da camere dell’800, alla musica da film (Puccini, Morricone, Mascagni…)”. L’ingresso al concerto sarà completamente gratuito e servirà esibire il Green Pass. Sabato 30 ottobre, alle ore 10.30, in chiesa è il momento della Cultura; il Professor Alexander Di Bartolo, con il quale collaboriamo da anni, ci parlerà di San Teofilo da Corte e la sua amicizia con San Leonardo da Porto Maurizio, salvatore del Colosseo e inventore della via Crucis.

I festeggiamenti in onore di Teofilo, si concluderanno nel pomeriggio, dove Mons. Don Andrea Pio Cristiani, celebrerà la Messa Solenne alle 17.

Contrariamente all’anno passato, torna la processione con le reliquie del Santo alla quale parteciperà anche il Gruppo Storico Musici e Sbandieratori della Contrada. La visita alla cella del Santo sarà possibile al termine delle due messe del sabato. Una settimana ricca di appuntamenti, organizzati in collaborazione con l’associazione “Madonna delle Cinque Vie”, la Parrocchia della Collegiata e l’importante supporto dell’amministrazione comunale Contrada Capitana Porta Raimonda che ci patrocina, per celebrare il Santo, la storia e i luoghi tanto cari alla Contrada e a tutta Fucecchio.

Tutti gli eventi saranno organizzati in ottemperanza delle normative anti contagio.

La Mostra di Luca Palatresi Luca Palatresi, classe 1978, è un’eccellenza Fucecchiese. Della Fotografia, incontrata per passione nel 1995, ne ha fatto una carriera. Nel corso di questi anni è stato direttore artistico del festival fotografico FOFU Phot’art, ha curato le mostre di importanti fotografi tra i quali: Storm Thorgerson (inaugurata nel 2011, è stata la più grande mostra in Italia del genio creativo dei Pink Floyd), Franco Fontana, Gian Paolo Barbieri, Letizia Battaglia e Stefano Unterthiner. Oggi, oltre ad occuparsi di moda, pubblicità, ritrattistica e scrittura e produzione di video pubblicitari, insegna fotografia presso l’Accademia della Pubblicità e l’Accademia del Cinema Toscana. Quando la Contrada ha deciso di contattarlo per affidare lui lo spazio riservato all’arte della festa di San Teofilo, sapeva che avrebbe incontrato un’eccellenza nel suo campo, un professionista.

Da subito Palatresi si è dimostrato entusiasta e nonostante i pochi mesi di preavviso, è riuscito con la sua “L’Estasi del Santo – la Regola nel colore” a regalarci un percorso davvero emozionante, che da sabato 23 ottobre dalle 16.30, potrete ammirare tutti. Nei suoi lavori ci sarà tanto colore, lo stesso colore che percepiva San Teofilo passeggiando per gli edifici seicenteschi del complesso della Vergine.

Il colore, negli occhi di Teofilo rappresenta il suo forte misticismo religioso, la sua grande gioia del cuore, il suo profondo impegno per la sua “regola”, quella francescana. La mostra è curata con la collaborazione di Mimma Morelli dell’ARCH.studio in Bombicci Factory. L’iniziativa “Cammina in Compagnia” La camminata non agonistica che si snoderà sulle colline tra Montellori, e la Valbugiana, nasce con l’intento di ripercorrere le strade e i luoghi che Teofilo affrontava durante la sua predicazione, le visite ai malati e le numerose camminate verso Cerreto. In questo percorso Teofilo incontrò sicuramente la casa della contadina partecipe al miracolo della pentola dei fagioli, miracolo non riconosciuto ufficialmente ma che fa parte ad ampio titolo della storia tramandata del nostro Santo. Oggi purtroppo, quella cascina di povertà complice di un prodigioso ma anche simpatico miracolo, non esiste più.

Ci saranno due percorsi differenziati; uno per gli adulti di circa 8.5 km e uno riservato ai bambini e i loro accompagnatori di 2.5 km. L’iniziativa è organizzata e coadiuvata dai ragazzi del Gruppo Manifestazioni della Contrada. Il percorso dei piccoli sarà seguito dalle addette ai Piccoli Raimondini. Il Concerto del Quartetto Fiordaliso Una serata all’insegna della musica classica e di autore, quella che si celebrerà la sera del 27 ottobre nella Chiesa de La Vergine, quando il soprano Francesca Fedeli, il violinista Nicola Delle Luche, la violoncellista Federica Finardi e la pianista Pamela Burrini, che insieme compongono il Quartetto Fiordaliso, eseguiranno un concerto in onore di San Teofilo con le musiche di Bellini, Rossini, Verdi Puccini, Morricone ed altri tra i più noti compositori italiani.

Il concerto rappresenta un viaggio attraverso la musica italiana de l’800 e del 900. Si parte dalla musica da camera dei principali compositori come Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Luigi Arditi, fino ad arrivare alle romanza da salotto di Tosti, Braga, De Curtis e Gastaldonm, infine Morricone a suggello della musica italiana, quella del bel canto, quella che in tutto il mondo ci hanno da sempre invidiato. L’ingresso è gratuito e va esibito il green pass.

Fonte: Ufficio Stampa