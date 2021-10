'La nuova Te dopo i 50 anni': in un libro i preziosi consigli di Estetica Più Bella

Estetica Più Bella va a gonfie vele e cresce a vista d'occhio. In questi mesi dopo il lockdown e la chiusura è tornata a aver un grande successo, tanto che la titolare Anna Maria Stanco ha deciso di fare il grande salto. Ha pubblicato un libro, dal titolo 'La nuova Te dopo i 50 anni'.

A fronte delle richieste dei consigli e della volontà di Stanco di aiutare tutte le donne pre e post-menopausa, nasce un volume che si propone di aprire una nuova porta nella vita di molte donne.

Il salone di via Ponzano, 50 a Empoli rimane un luogo simbolo e un posto dove prendersi cura del proprio corpo. Ma adesso ecco anche i 'compiti a casa': battute a parte, Anna Maria Stanco ha voluto dare una mano a tutte coloro che le chiedevano consigli e ha stilato un vero e proprio vademecum per le over 50.

"In me ai 50 anni è scattata una scintilla e ho realizzato cosa volevo fare, come donna, madre e imprenditrice. Volevo prendermi del tempo per me stessa. C'è un momento in cui la donna ha bisogno di riprendersi i suoi spazi" sono le parole sibilline di Anna Maria Stanco ai microfoni di Radio Lady.

Col centro estetico chiuso dall'emergenza Covid non poteva aiutare le clienti, quindi dapprima ha provato a farlo su Facebook. In seguito, l'illuminazione: "Volevo aiutare la clientela ma anche chi non mi conosce, per arrivare a più donne ho pensato a un libro in cui spiegare strategie semplici e funzionali da applicare a casa".

Il libro si avvale anche dei preziosi consigli di un nutrizionista e di una personal trainer, per occuparsi a tutto tondo della donna dopo i 50 anni: "Ho racchiuso in questo libro dei metodi di lavori sia per il viso che per il corpo. Spiego quel che succede con i cambiamenti naturali del corpo".

A chi è rivolto? "Mi può leggere sia chi si è sempre curato, sia chi parte da zero. Vorrei che tante persone prendessero spunti e consigli dal mio libro. Inoltre ho messo i miei contatti per ulteriori delucidazioni".

Un lavoro ammirevole racchiuso in poche pagine acquistabili online. 'La nuova Te dopo i 50 anni' è il segno della voglia di Anna Maria Stanco di prendersi cura della clientela e non solo. Un'opera prima che rende felice la neo-scrittrice: "Sono fiera del progetto. Ho dedicato a questo libro tempo, emozioni e sentimento e poterne parlare oggi è motivo per me di grande orgoglio".

Non c'è che dire, per Estetica Più Bella è un momento magico. Ha festeggiato il quarto di secolo a luglio, poi ha viaggiato a Venezia al Festival del Cinema e ora esce in libreria. Da Ponzano nelle vostre case, si continua a crescere.