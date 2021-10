Mirko Tondi presenta il suo libro alla sede della Laurenziana

Giovedì 28 ottobre la sede dell’associazione sportiva dilettantistica Laurenziana a Firenze sarà animata da un evento letterario per ricordare i vent’anni dagli attentati del 2011: lo scrittore Mirko Tondi presenterà il suo romanzo “Era l’11 settembre”, edito da NPS Edizioni, marchio editoriale dell’associazione culturale “Nati per scrivere”, intervistato da Monica Melucci, psicologa e psicoterapeuta.

“Era l’11 settembre” è la storia di un uomo che ha perso suo figlio, proprio il giorno degli attentati a New York e al Pentagono, e che da allora non si dà pace, certo di averne causato la morte. Adesso, alla soglia degli ottant’anni, decide di raccontare la sua storia a un ghost-writer, e il normale rapporto di lavoro tra cliente e professionista genera un’intimità tale da far scoprire a entrambi qualcosa su loro stessi. Un cammino di espiazione e rivelazione, che si snoda tra eventi pubblici e privati, rimpianti e memorie scomode, accompagnato da fitte citazioni musicali, artistiche e cinematografiche, quasi l’arte potesse ordinare il caos delle loro vite.

Mirko Tondi regala al lettore un romanzo intimista e psicologico attraverso cui rileggere, in una visione nuova e profonda, l’evento che cambiò il mondo. Originario di Firenze, l’autorescrive da anni racconti e romanzi, cura laboratori e workshop di scrittura e lettura creativa, deciso a fare della scrittura la sua professione.

“Era l’11 settembre” (NPS Edizioni, 10 euro) è disponibile su tutti gli store di libri ed ebook e ordinabile sul sito www.npsedizioni.it

La presentazione si svolgerà giovedì 28 ottobre 2021, alle 18.00, presso il salone dell’associazione Laurenziana, in Via Magellano 13, zona Firenze Nova. Per accedere sarà necessario esibire il Green Pass. Prenotazione non necessaria.

