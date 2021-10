A Montespertoli arriva "La stagione dei fiori": Puccini in scena con il Maggio Metropolitano

Il Maggio Metropolitano porta in scena "La stagione dei fiori" di Giacomo Puccini a Montespertoli mercoledì 27 ottobre, ore 21:15, al Topical. La bohème è l’opera della gioventù, l’opera della “bella età d’inganni e d’utopie”, nella quale “si crede, si spera e tutto bello appare”. Parigi, fine dell’ ‘800: la Belle époque, la vita bohémien, di artisti squattrinati, i sogni, le speranze, le chimere di Mimì, Rodolfo, Marcello, Musetta e dei loro amici, in quel freddo inverno della Ville Lumière, che per la giovane fioraia sarà fatale. Un’opera lirica mescolata con la prosa, che diverte, coinvolge e commuove. Uno spettacolo sull’amore ma anche sulla passione per il teatro, dove la musica di Puccini guida le immagini evocate dalle parole e dalle azioni degli artisti.

Il pubblico sarà coinvolto in una sarabanda di gag e accelerazioni narrative che narrano non solo l’opera di Puccini ma anche la vita di uno dei più grandi compositori della storia: gli avvenimenti più significativi del periodo, i personaggi che amarono e venerarono il grande musicista, oppure lo detestarono. In poco più di un’ora, si sarà trasportati all’indietro fra librettisti isterici, donne innamorate, direttori appassionati e impresari pronti a tutto.

"Gli artisti in scena ci guideranno in un viaggio fatto di decine di personaggi che cambiano continuamente costume, ruolo, stato, per raccontare il costante intreccio fra l’arte e la vita, tipico dei grandi spiriti creativi, e dal quale emerge un ritratto originale e appassionato e alle volte malinconico del grande Giacomo Puccini" dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del Maggio Metropolitano, un progetto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze. Ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle normative anti Covid-19.

Prenotazione obbligatoria contattando l’Ufficio Turistico al 0571/600255 o alla mail ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it. In ottemperanza al D.L. del 23 luglio 2021 a tutte le persone con più di 12 anni e non esentate per motivi di salute è richiesto il possesso del Green Pass.

Fonte: Comune di Montespertoli