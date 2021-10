"Non usate i pozzi di Masotti", l'ordinanza per l'acqua dal sindaco

Il sindaco di Serravalle, Piero Lunardi ha emesso un'ordinanza rivolta a tutti i proprietari di pozzi realizzati nell'area ricadente nella zona delimitata a sud/ovest dal pozzo Masotti e a nord/est dalla ditta Co.Ro.Met e compresa tra il torrente Stella a nord e il tracciato ferroviario a sud di non utilizzarne l'acqua per uso animale e umano (bere, preparare cibi, lavare stoviglie e panni, lavarsi), se non prima di aver verificato analiticamente l'assenza di tetracoloetilene (PCE) ed aver provveduto al loro monitoraggio, nelle more di più dettagliate indicazioni che potranno pervenire da parte degli organi tecnici competenti (ARPAT/USL) sulla base di ulteriori approfondimenti. Le analisi ed i monitoraggi eseguiti dovranno essere trasmessi per opportuna conoscenza al Dipartimento ARPAT di Pistoia, al Dipartimento Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro e all'U.O. Ambiente del Comune. Il sindaco, inoltre, sollecita Publiacqua a valutare soluzioni alternative per la fornitura di acqua potabile da erogare ai residenti di Masotti, così da permettere la dismissione del pozzo Masotti.

L'ordinanza arriva in seguito alla riunione, convocata dal Prefetto di Pistoia, svoltasi alla presenza del sindaco del Comune di Serravalle Pistoiese, i rappresentanti della Regione Toscana – Direzione Tutela Ambientale e il personale di ASL Toscana Centro, ARPAT, Publiacqua e Autorità Idrica Toscana, in merito alla salubrità dell'acqua attinta dal pozzo di Masotti, dove sono stati esaminati i dati emersi a seguito dell’attività di vigilanza posta in essere da ASL, sulla scorta dei quali i tecnici di Publiacqua hanno illustrato la tipologia di trattamento di filtraggio e di disinfezione cui è sottoposta l’acqua grezza estratta dal pozzo di Masotti in grado di assicurare la potabilità della stessa prima della sua distribuzione e la conseguente nota ARPAT dove si rileva che “In base ai dati raccolti nei pochi pozzi individuati non è possibile, ad oggi, determinare con certezza un area contaminata e conseguentemente individuare la sorgente di contaminazione.

Nell'area contaminata sembra comunque ricadere la zona delimitata a sud/ovest dal pozzo Masotti e a nord/est dalla ditta Co.Ro.Met e compresa tra il torrente Stella a nord e il tracciato ferroviario a sud. Non è possibile al momento escludere che la contaminazione si sia diffusa oltre quest'area."