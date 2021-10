Omaggio a Fucini, conferenza-concerto a Empoli con Davide Puccini

Sarà un omaggio al letterato empolese di adozione Renato Fucini, in occasione dei cento anni dalla morte, a chiudere il cartellone di “Oltre la musica”, la rubrica di incontri a cura del Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni”.

L’ultimo appuntamento, in collaborazione con la biblioteca comunale, anch’essa intitolata al Neri Tanfucio, è previsto nella cornice affrescata del Cenacolo degli Agostiniani, domani, venerdì 22 ottobre, alle 17.

Sarà una conferenza-concerto dedicata ai rapporti che il letterato ebbe con musicisti e librettisti del suo tempo e all’esecuzione per canto e pianoforte di alcune rare liriche su testo dello stesso.

Protagonisti del pomeriggio saranno il professor Davide Puccini, docente, filologo e critico letterario, curatore dell’edizione completa degli scritti fuciniani per la casa editrice Le Lettere, la pianista Alice Ulivi e il soprano Bianca Barsanti che interpreteranno testi musicati da autori del calibro di Giacomo Puccini e di Renato Brogi, per offrire al pubblico una serie di autentiche “perle” musicali, di rarissima esecuzione.

"La figura di Renato Fucini è da sempre cara a tutti gli empolesi, perché ognuno di noi ha avuto modo di entrare in contatto con qualche pagina di questo abilissimo narratore, o tramite un racconto dei nonni, o tramite una lettura scolastica – sostiene Lorenzo Ancillotti, direttore del Centro Busoni - E proprio come succede nelle memorie di bambini e adolescenti si tende a estrapolare l’autore dal contesto culturale che gli fu proprio, trascurando di considerare quella fitta rete di contatti e di rapporti, tanto preziosa per quadrare con chiarezza cosa fu l’ambiente toscano nei primi anni del secolo scorso; una fucina di idee, personaggi e talenti che è fondamentale ricordare e tramandare".

L’incontro è con ingresso gratuito. Si suggerisce vivamente di prenotare il posto telefonando al Centro Busoni allo 0571711122, oppure scrivendo un’e-mail a csmfb@centrobusoni.org .

Si ricorda che per accedere alla sala sarà necessario disporre del green-pass.

