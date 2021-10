Pet therapy per bambini, arriva Tequila sulla Montagna Pistoiese

Ha preso il via a Cireglio (Pistoia), nella sede di “Biblionet”, un progetto di pet therapy rivolto ai bambini di età compresa tra 5 e 10 anni con difficoltà relazionali e sociali di carattere transitorio. Il mediatore di intervento è Tequila, una American Staffordshire Terrier di 7 anni con esperienza pluriennale in questo settore.

I bambini, al momento 12, sono divisi in piccoli gruppi, omogenei per età e caratteristiche, che interagiscono col cane attraverso la presa in cura, il gioco e l'interazione in genere. Questo permette loro di incoraggiare l'espressione emotiva, di sviluppare il senso di auto efficacia nella relazione con gli altri e di accrescere l'autostima. Le sedute sono guidate da una psicologa e da una coadiutrice del cane, periodicamente certificato da una veterinaria comportamentalista, secondo i rigidi protocolli nazionali relativi agli Interventi Assistiti con gli Animali. Le tre operatrici sono professioniste sanitarie formate ed esperte del settore.

Il progetto, promosso dall'Associazione Amo la Montana A.P.S., è completamente gratuito per gli utenti ed è stato reso possibile dal contributo di FAR.COM spa (Farmacie Comunali Pistoiesi) che ha ritenuto interessante questa proposta specialmente in concomitanza con gli effetti del SARS-COV.2, il virus che ha fortemente limitato i contatti tra le persone e che ha spesso inibito la socialità tra i bambini, causando in alcuni casi disagi emotivi e problematiche comportamentali.

La scientificità dell'iniziativa è calibrata sul raggiungimento di specifici obiettivi verificabili attraverso griglie di osservazione redatte su ogni singolo bambino e sul gruppo. Al termine del progetto, strutturato in un ciclo di 5 incontri per gruppo, verrà redatto un report riassuntivo. Tutti gli incontri avverranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid dettate dal Ministero della Salute e dal centro di Referenza nazionale sugli Interventi Assistiti con gli Animali.

Fonte: Sds Valdinievole