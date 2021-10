Ponte sull'Orme, ancora un inverno di code: cantieri dal 2022

Ci sono le risorse per intervenire sul ponte sull'Orme, bloccato con un senso unico alternato ormai da 2 anni. Lo spiega il sindaco di Empoli Brenda Barnini in un'intervista rilasciata a La Nazione a margine del Consiglio metropolitano dove sono state appunto approvate le variazioni di bilancio necessarie.

Quanti soldi servono? 175mila dall'ente ex provincia, 265mila dal Comune, quasi mezzo milione della Regione. Circa un milione di euro, in aumento di 239mila euro rispetto alle previsioni iniziali per la progettazione con "tempi importanti" come l'ha definita Barnini.

Se la soluzione iniziale di un senso unico alternato è stato accettato di buon grado per evitare sollecitazioni faticose all'impalcato, dopo mesi e mesi senza l'ombra di un operaio al lavoro, il ponte di Pontorme è diventato un tratto da evitare per chi viaggia in città e una sofferenza per chi vive nelle vicinanze. Primavera 2022 è l'obiettivo di partenza dei lavori.

Barnini spiega che il deterioramento è legato ai tir che portano le turbine del Nuovo Pignone che passano da quel tratto per evitare dei sottopassi troppo bassi in Fi-Pi-Li. Da qui il "coinvolgimento" dell'azienda per consolidare il ponte, in una stagione in cui i lavori saranno consentiti anche per le piene del torrente.