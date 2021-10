Silvio Berlusconi e il pianista di Arcore Danilo Mariani, imputati per corruzione in atti giudiziari al processo Ruby ter a Siena, sono stati assolti in quanto il fatto non sussiste.

Entusiasta Enrico De Martino, uno degli avvocati del leader di Forza Italia: “Grandissimo risultato, tutti e due assolti con formula piena. È il giusto epilogo di questo processo che forse si doveva fermare un po' prima".