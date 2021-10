Niente aule, fontanelle e macchinette: protesta al Liceo XXV Aprile

Protesta di studenti e studentesse alla sede di via Milano del Liceo XXV Aprile a Pontedera. Mancano le macchinette, la ricreazione all'aperto non è possibile, non si possono utilizzare alcune aule e non sono presenti fontanelle dell'acqua. Questi i motivi che hanno portato molti ragazzi e ragazze a protestare. Alle 8.50 il preside ha concesso un colloquio ai giovani.

"È stato molto disponibile a ascoltarci. Abbiamo esposto tutte le criticità" affermano Matteo Becherini e Francesco Pangallo, rappresentanti d’istituto Liceo XXV Aprile.

Per quanto concerne le macchinette il preside ha fatto sapere "che potranno essere installate quando cesserà lo stato di emergenza, dunque verso l’inizio del secondo quadrimestre".

Per la ricreazione "sta valutando l’idea di farci uscire sotto il porticato, tra l’edificio rosa e l’edificio blu. Abbiamo affrontato anche la questione dei problemi strutturali, purtroppo le responsabilità sono della provincia che a oggi, nonostante le nostre segnalazioni, si è limitata a fare un sopralluogo. Senza fare, però, interventi seri. Ci auspichiamo, quindi, che la provincia si attivi il prima possibile per risolvere questi annosi problemi".

Per l’utilizzo delle aule nel pomeriggio, il preside "ci ha rassicurati dicendo che adesso con l’organico covid sta cercando di disporre anche il personale ata per la pulizia dei locali al termine delle lezioni, e quindi fare in modo che i locali possano essere utilizzati anche il pomeriggio. Nota dolente i laboratori d’informatica, purtroppo quest’anno a causa della mancanza di spazi gli studenti delle scienze applicate non lo potranno utilizzare".

"In alternativa abbiamo il laboratorio portatile, cioè 30 computer portatili che possono essere girati nelle aule; quindi attraverso questo laboratorio portatile le classi delle scienze applicate possono comunque fare informatica. Infine, le fontanelle dell’acqua per riempire le borracce verranno installate, parola del preside, che si è dimostrato molto disponibile, tanto da mettere a disposizione degli studenti delle bottiglie dell’acqua nell’attesa che ci siano effettivamente le fontanelle" concludono Becherini e Pangallo.