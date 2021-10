Apre nuova Rsa a Castelfiorentino, offerte di lavoro per 150 persone

Universiis assumerà 150 persone per una nuova Rsa a Castelfiorentino, che sarà costruita nel 2022. L'annuncio è stato dato nelle ultime ore dal sindaco Alessio Falorni, che ne ha parlato in una diretta su Facebook. La Rsa accoglierà circa 160 ospiti e sarà realizzata in due edifici collegati. Oggi, giovedì 21 ottobre, Falorni ha incontrato i dirigenti di Universiis - che ha sede a Udine - e l'incontro si è concluso positivamente.

Adesso si va avanti col reclutamento del personale. Le figure selezionate saranno operatori sociosanitari, infermieri, educatori, animatori, fisioterapisti, un manutentore e due amministrativi. Chi vuole candidarsi può scrivere al sindaco, alla mail sindaco@comune.castelfiorentino.fi.it.

"Chi avesse intenzione di candidarsi per questi posti di lavoro può scriverci e sarà nostra cura indirizzare i curricula a Universiis, che comincerà a fare i colloqui parallelamente al periodo di costruzione dell'immobile. Credo sia davvero una bellissima opportunità per tutto il nostro territorio, oltre a un contributo occupazionale di rilievo per il sistema economico locale" ha detto Falorni.