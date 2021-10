Sapori d’autunno a Cerreto Guidi, shopping e uncinetto in centro

È in programma Domenica 24 ottobre “Sapori d’autunno”, la manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale, dall’Associazione CCN Buontalenti e dalla Pro Loco,in collaborazione con le associazioni del territorio. Si tratta di una bella occasione per assaggiare i prodotti locali e andare alla scoperta delle bellezze del territorio.

Per l’intera giornata, dalle ore 10 alle 19,00, sono previste numerose iniziative, dal mercato enogastronomico con i prodotti del territorio alla vasta oggettistica d’arte e d’ingegno.

Durante “Sapori d’autunno” è prevista l’apertura dei negozi per lo shopping in centro e la possibilità di visitare la Miniatura all’uncinetto di Cerreto e del suo territorio, grazie alle Dame dell’uncinetto. Da segnalare che sarà possibile visitare, su prenotazione, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, la Villa Medicea, patrimonio mondiale dell’Unesco.

In occasione di “Sapori d’autunno”, va infine segnalata la presenza dalle ore 9,30 alle 12,30 di un Pointlab. Si tratta di una nuova occasione di partecipazione prevista da “Due rive per un piano”, il percorso di partecipazione promosso dai Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci, impegnati nella redazione del Piano Strutturale Intercomunale, lo strumento di pianificazione urbanistica che disegnerà l’assetto dei cinque comuni per i decenni futuri. La postazione servirà per coinvolgere i cittadini con delle interviste.