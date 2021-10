Sciopero FISI a Empoli, garantiti pre-scuola e trasporto scolastico in andata

Dopo che è stato indetto dalla sigla sindacale FISI (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali), nel comparto scuola, un nuovo sciopero da oggi al 31 ottobre il Comune di Empoli informa che saranno garantiti il servizio pre-scuola e il trasporto scolastico in andata.

L’amministrazione comunale ha già avvertito i due istituti comprensivi Empoli Est e Ovest per mettere a conoscenza le famiglie delle nuove disposizioni.

Il servizio di pre-scuola è regolarmente attivo, con l’impegno dei genitori a recarsi presso il plesso scolastico, su chiamata dell’operatore, per riprendere in carico il figlio/a nel caso in cui si accerti l'impossibilità del successivo svolgimento delle attività didattiche a seguito dell'adesione allo sciopero del personale scolastico.

Per quanto riguarda gli scuolabus, il trasporto scolastico è assicurato anche nella corsa di andata verso le rispettive scuole, anche in questo caso con l’impegno dei genitori a recarsi al plesso scolastico per riprendere in carico il figlio/a su chiamata dell’operatore comunale (nel caso in cui all’arrivo dello scuolabus il plesso scolastico risulti in chiusura) o su chiamata del personale scolastico (nel caso in cui, anche se aperto, non sia possibile lo svolgimento dell’attività didattica in conseguenza dell’adesione allo sciopero di una parte del personale).

Nel caso di comunicazione preventiva di chiusura di un plesso, inviata dalle direzioni degli Istituti scolastici alle famiglie e al Comune, non sarà effettuato il servizio di trasporto in andata limitatamente alla scuola interessata.

Ad oggi non ci sono comunicazioni in proposito.

Il servizio di trasporto scolastico in uscita dalle scuole sarà regolarmente effettuato in base agli orari ordinari.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa