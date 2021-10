I vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti questo pomeriggio (giovedì 21 ottobre) a Boveglio, nel comune di Villa Basilica, per la ricerca di una persona disorientata nel bosco, ma in buono stato di salute. Per trovarla è stato attivato l'elicottero Drago del nucleo di Bologna che, una volta perlustrata la zona, ha prima individuato l'uomo, recuperandolo poi con il verricello e portandolo nel vicino campo sportivo dove il velivolo ha atterrato.