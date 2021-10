Vaccini anti Covid in Valdinievole, dalla prima alla terza dose: dove e come

Dallo scorso lunedì 18 ottobre 2021 è di nuovo possibile vaccinarsi contro il Sars-CoV-2 sul territorio della Valdinievole.

I cittadini che devono ancora fare la vaccinazione, o che rientrano nelle categorie cui è offerta la terza dose, possono recarsi presso gli ambulatori vaccinali dei centri socio sanitari di Monsummano Terme, Pieve a Nievole e Pescia in orari pomeridiani dedicati. Prima della vaccinazione, però, occorrerà prenotarsi sul sito prenota vaccino della regione Toscana.

"Con queste nuove aperture avviciniamo le sedi vaccinali ai nostri cittadini. Mi rivolgo in particolare ai cittadini della Valdinievole che non sono ancora vaccinati contro il Covid e quindi possono essere maggiormente esposti al virus e alle sue complicanze anche gravi – dichiara il Presidente della Società della Salute della Valdinievole Alessio Torrigiani – A loro faccio un nuovo appello a sottoporsi con fiducia alla vaccinazione".

Da lunedì scorso ad oggi sono state complessivamente 782 le vaccinazioni effettuate negli Spoke sia della Valdinievole che della zona distretto pistoiese.

La Valdinievole torna a essere sede di vaccinazioni contro il Covid.

La vaccinazione anticovid viene effettuata lunedì martedì e mercoledì, sempre con orario dalle 14.00 alle 19.00 a Monsummano Terme presso il Centro socio sanitario di Via Calatafimi 54, il giovedì dalle ore 14.00 alle 19.00 a Pieve a Nievole , presso la Casa della Salute in via Donatori del sangue 16 e il venerdì dalle ore 14.00 alle 19.00 a Pescia presso il Presidio territoriale di Via Fiorentina, 13.

Le prenotazioni possono essere fatte sul sito della regione toscana https://prenotavaccino.sanita.toscana.it

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa