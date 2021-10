Vuole entrare nel panificio armato di catena per vedere la ex, arrestato

E’ stato arrestato dai carabinieri di Livorno per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minacce un livornese trentenne. L’uomo, ieri nei pressi di piazza Attias è stato bloccato dai militari dell’Arma mentre brandendo una catena cercava di entrare all’interno del panificio la sfornata, al cui interno, per sfuggire alla sua furia si erano barricati la ex fidanzata e il suo nuovo compagno. Il trentenne nonostante la presenza dei militari ha continuato ad essere violento e pertanto i militari hanno dovuto disarmarlo ed immobilizzarlo. Risponderà dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e minacce. Grazie al pronto intervento dell’Arma la vicenda si è conclusa senza nessun ferito.