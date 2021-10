Autista di un bus preso a pugni a Firenze: 23enne denunciato

Avrebbe aggredito con un pugno al volto l'autista di un bus di linea. Per questo un 23enne è stato denunciato. I fatti sarebbero avvenuti ieri, intorno alle ore 13, in via Baccio da Montelupo a Firenze. Da quanto appreso il 23enne, già noto alle forze di polizia, avrebbe aggredito l'autista dopo aver infranto la porta del bus con una sassata pretendendo di entrare nonostante il mezzo fosse diretto al deposito. È stato fermato poco dopo i fatti dalla polizia. Con sé aveva un cacciavite e un coltello a serramanico. Gli sono contestati i reati di danneggiamento, lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere.