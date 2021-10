Classi in quarantena a Certaldo, Cucini: "Il virus c'è ancora, dobbiamo farci i conti"

Il covid torna a essere una preoccupazione per la città di Certaldo. Gli alti numeri riscontrati negli scorsi giorni e pure oggi (rispetto al resto degli altri comuni dell'Empolese Valdelsa) sono legati anche alla popolazione scolastica. Il sindaco Giacomo Cucini parla della presenza di "diverse classi in quarantena alla scuola media di Certaldo".

"A Certaldo ci sono 58 persone in isolamento, perché positive al coronavirus. Fra queste, ripeto, anche bambini e ragazzi, studenti delle nostre scuole", spiega ancora Cucini parlando della situazione delle scuole. Il rischio di contagio tramite contatto è quello che porta alle quarantene precauzionali.

"I vaccini stanno facendo la loro parte e la situazione, dal punto di vista dei ricoveri e dei casi gravi, è decisamente sotto controllo rispetto ai mesi in cui la campagna vaccinale non era ancora partita o era appena avviata, ma come sappiamo il virus c’è ancora e purtroppo con esso ci sono i contagi. Dobbiamo farci i conti e dobbiamo vivere la nostra socialità tenendo a mente e mettendo in pratica le buone norme di comportamento con le quali abbiamo imparato a convivere negli ultimi due anni", conclude Cucini nel suo post su Facebook.