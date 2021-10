Frizzi 2 Fulci, il compositore omaggia il maestro dell'horror a Peccioli

Domenica 31 ottobre alle 17.00 presso il Triangolo Verde di Legoli (Peccioli) il Maestro Fabio Frizzi sarà in concerto con Frizzi 2 Fulci con la partecipazione dell’Accademia Musicale Alta Valdera.

Il concerto rientra nelle iniziative legate alla partecipazione del Comune di Peccioli alla 17. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. Giovedì 15 ottobre Fabio Frizzi ha infatti presentato la sua autobiografia “Fabio Frizzi. Backstage di un compositore” al Laboratorio Peccioli all’interno del Padiglione Italia, un racconto appassionato nel magico mondo della moviola, all’insegna delle emozioni e della interdisciplinarità tra le arti.

Frizzi 2 Fulci è un concerto dedicato a Lucio Fulci, maestro dell’horror all’italiana, con cui Fabio Frizzi ha collaborato a partire dalla metà degli anni ’70 e per cui ha realizzato le colonne sonore di dieci film a cavallo di tre lustri. Da E tu vivrai nel terrore… l’Aldilà, di cui ricorre il quarantesimo anniversario, a Sette note in nero, I 4 dell’apocalisse, Sella d’argento, Zombi 2, Paura nella città dei morti viventi e Manhattan Baby.

"Sarò eternamente grato a Lucio Fulci, maestro dell’horror all’italiana, persona curiosa e rispettosa, che mi ha sempre dato grande libertà nel lavoro. Certo, da profondo conoscitore del cinema, sapeva bene cosa voleva, ma si limitava a darmi qualche indicazione di massima sull’atmosfera desiderata, fidandosi di me. Lui era il regista, io il musicista. Era una persona tosta ma pure un amico. Una ventina d’anni fa, con l’avvento planetario di Internet, mi sono reso conto di aver ricevuto un’eredità artistica dalla mia collaborazione con lui. Per capire quanto sia stato importante per me, lo spettacolo che ho portato in giro con maggior soddisfazione si intitola Frizzi 2 Fulci e raccoglie le musiche dei suoi film".

Fabio Frizzi è un compositore, attore cinematografico e autore di colonne sonore. Nel 1968 debuttò nel mondo del cinema, componendo le musiche dello spaghetti-western Ed ora… raccomanda l'anima a Dio!

Nel 1975 arrivò il grande successo, grazie alla colonna sonora di Fantozzi composta insieme a Franco Bixio e Vince Tempera, con i quali formò un trio che creò diverse colonne sonore di successo. Nello stesso anno, Frizzi incontrò per la prima volta Lucio Fulci: compose le musiche de I quattro dell'apocalisse. Per lui ha composto inoltre le colonne sonore di film divenuti cult quali Zombi 2, Paura nella città dei morti viventi e …E tu vivrai nel terrore! L'aldilà.

Nel 2002, Frizzi tornò a collaborare con Bixio e Tempera in occasione della colonna sonora di Febbre da cavallo – La mandrakata, sequel di Febbre da cavallo diretto dal figlio di Steno, Carlo Vanzina.

Nel 2003 Quentin Tarantino ha inserito nella colonna sonora del suo Kill Bill vol. 1 un brano scritto da Frizzi presente in Sette note in nero diretto da Fulci nel 1977.

Per assistere al concerto è obbligatoria la prenotazione, telefonando alla Fondazione Peccioliper allo 0587 672158, oppure alla Belvedere SpA allo 0587 670881. Green Pass obbligatorio.