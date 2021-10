Pisa in lutto, a 49 anni è scomparsa l'assessora Gianna Gambaccini

La città di Pisa si è risvegliata con una notizia terribile. L’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Pisa Gianna Gambaccini se ne è andata nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 ottobre. Aveva da poco compiuto 49 anni e da tempo era afflitta da una malattia che non le ha lasciato scampo.

Nonostante tutto aveva continuato a svolgere con grande passione il suo compito e proprio poche ore prima della dipartita aveva partecipato all'inaugurazione della sede del Centro di riabilitazione neurologica e neurocognitiva in zona Ospedaletto.

Di professione medica neurologa per l'Asl Toscana Nord Ovest, è stata dapprima consigliera comunale per la Lega nel 2018 e poi ha ricevuto la carica di assessora. Dal 2018 Gianna Gambaccini era anche presidentessa della società della salute.

Molti i messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico e non solo, in tantissimi stanno ricordando Gambaccini.

Auletta (DiC): "Scomparsa di Gianna Gambaccini notizia terribile"

La notizia della scomparsa di Gambaccini è terribile e sconvolge tutta la nostra città. Esprimiamo alla famiglia, agli amici, a tutta la comunità politica di cui faceva parte e che animava, le nostre più sincere e sentite condoglianze per questa incolmabile perdita.

Pasqualino (Lega): "Sei stata un angelo"

"Non ci credo, non può essere vero, non ci voglio credere amica mia, è uno scherzo! Gianna non puoi lasciarci. Riposa in pace fra gli angeli perché questo sei stata, un angelo, soprattutto per chi ha avuto la fortuna di conoscerti. Un abbraccio grande a Biagio e a tutta la famiglia!".

Trapani (PD): "Vicinanza da tutto il gruppo"

"Questa è una notizia tremenda. Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia e alla sua comunità sia a titolo personale che in nome del gruppo PD. Buon viaggio assessora, è stato un piacere conoscerti come donna e come amministratrice di questo territorio e confrontarci, anche duramente, per il bene comune. Questa tua scomparsa prematura è motivo di grande angoscia in tutti".