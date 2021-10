Iniziati i lavori a Poggibonsi per la pista di atletica leggera al Roncalli

Sono iniziati i lavori preliminari per realizzare la pista di atletica leggera al polo scolastico IIS Roncalli. “Un intervento atteso e che in questi giorni grazie all’amministrazione provinciale si è avviato – dice il sindaco di Poggibonsi David Bussagli – La pista di atletica leggera andrà ad arricchire la dotazione impiantistica del territorio e le opportunità della scuola e della comunità sportiva. Grazie alla Provincia di Siena per l’impegno di risorse e di professionalità che ha portato all’avvio dell’opera”.

“Prosegue l’attività di risoluzione di criticità da parte della Provincia di Siena – aggiunge il presidente Silvio Franceschelli – Un lavoro atteso da dieci anni su cui l’Amministrazione provinciale, insieme al Comune, hanno lavorato per dotare il territorio e le scuole di un ulteriore impianto sportivo. Dopo la variante di Vivo d’Orcia, la variante di San Gimignano e l’immobile di viale Sardegna, prosegue l’impegno per la definitiva risoluzione di situazioni bloccate da tempo e rispetto alle quali era necessario dare risposte puntuali ai cittadini”.

I lavori in questione sono iniziati in questi giorni con alcune operazioni preliminari e procederanno per dieci mesi. Porteranno a realizzare un impianto di atletica leggera di pertinenza del polo scolastico. Sarà un impianto a sei corsie, con tribuna aperta per il pubblico e dotato di tutti gli accessori necessari per l'omologazione da parte della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) i cui tecnici seguiranno direttamente la fase di collaudo. L’impianto sorgerà nell’area di pertinenza di fronte al polo scolastico e sarà direttamente collegato con la scuola sia da un punto di vista pedonale che viario. L’opera ha un costo complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

“L’obiettivo è di poterne averne avere la disponibilità per l’avvio del prossimo anno scolastico – dice il sindaco - Si tratta di un impianto importante per tutto il territorio, un impianto della scuola che sarà messo a disposizione della comunità sportiva”.

Con questo intervento si completa il programma di lavori realizzati dall’Amministrazione provinciale al polo scolastico. Il primo stralcio del progetto infatti è già stato realizzato e ha portato alla sistemazione della viabilità in fronte alla scuola. I lavori hanno riguardato sia gli spazi esterni sia quelli interni e hanno portato alla realizzazione dell’area di sosta per gli autobus ma anche alla definizione di percorsi pedonali e carrabili all’interno dell’area scolastica e alla sistemazione del parcheggio per le auto. Un intervento dal costo di circa 500mila euro utile anche per riordinare la mobilità in tutto il quartiere, soprattutto nei momenti di ingresso e di uscita degli studenti dalla scuola.

