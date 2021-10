Prete derubato del cappotto, in chiesa a Empoli riappaiono le chiavi

Prima viene derubato del cappotto con portafoglio, cellulare e chiavi, custodito in sacrestia. Poi queste ultime riappaiono sempre in chiesa, il giorno dopo.

Il ladro, forse dotato di buon cuore, ha fatto visita nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Empoli, da tutti chiamata 'della Madonnina del Grappa'. A farne le spese è stato il vice parroco don Jimmy, originario dell'Equador, rientrato da non molti giorni in parrocchia. Il 'benvenuto' è stato dolceamaro per il furto subito e per il maltolto in parte restituito.

Nonostante il valore del furto non sia stato enorme, chi ha portato via tutto ha pensato che almeno le chiavi potessero essere ancora utili al sacerdote e quindi le ha rimesse al suo posto. L'appello che è giunto da una parrocchiana però invita lo sconosciuto a farsi avanti anche con il cellulare, che contiene presumibilmente i contatti di don Jimmy anche con parenti e amici del Sudamerica.

La chiesa all'angolo di via Masini è già stata in passato nel mirino dei ladri. Nel caso di questi giorni però, la coscienza pare abbia influito sulle scelte di chi ha scelto di derubare il sacerdote.